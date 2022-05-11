Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 7 kişiyi sınırda yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Yunanistan
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