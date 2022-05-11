Toros Dağları'ndaki karın erimesi ve yağışların artmasıyla, kuraklık nedeniyle kıyıdan 500 metre çekilen Seyhan Baraj Gölü'ndeki su seviyesi geçtiğimiz hafta artmaya başladı.

Seyhan Baraj Gölü'nde bulunan Amerikan Adası'ndaki işletmelere ait masalar, çocuk oyun alanları ve kameriyeler 8 Mayıs Pazar günü itibariyle suyun altında kaldı.

Mesire alanlarına gitmek isteyen piknikçiler de geri dönmek zorunda kaldı.

Kafe işletmecileri, baraj kapaklarının açılarak göldeki su seviyesinin düşürülmesini talep ediyor.

"2 gün içerisinde sular altında kaldık"

Adada uzun yıllardır kafe işleten Burhan Yalçın, “Su seviyesi gün geçtikçe artmaya başladı ancak son 1 haftadır üst düzeyde. Sandalye, masa ve bazı bölümler şu an gölün ortasında kaldı. 2 gün içerisinde sular altında kaldık. İnsanlar da artık gelmez oldu. Artık suların buharlaşması için sıcakları bekliyoruz” diye konuştu.