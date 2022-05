Osmangazi ilçesindeki alışveriş merkezinde, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek alışveriş merkezi girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada çökme meydana geldi. Olay yerindeki arama çalışmaları devam ediyor.

"Can kaybı veya yaralı söz konusu değil"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil" diye konuştu.

"Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatıldı"

Söz konusu AVM'nin yönetiminden yapılan açıklamada ise itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerinin hızla olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Alışveriş merkezimiz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla alışveriş merkezimiz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiriz."