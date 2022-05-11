İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde 9 Mayıs'ta bir otelde konaklayan Özbekistan uyruklu S.K. ile Kırgızistanlı S.K.'nin asit içerikli sıvıyla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

JASAT ekipleri, aynı odada kaldığı ve 2 kadının üzerine asit içerikli sıvı dökerken kendisini de hafif yaraladığını belirlediği Ö.G.'nin Aydın'da olduğunu tespit etti.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak kente getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüz ve gözlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılan kadınlardan durumu ağır olan Özbekistan uyruklu S.K. İzmir'e sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Kırgızistanlı S.K.'nin Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürüyor.

"Sıvıyı neden satın aldığımı hatırlamıyorum"

Otelin güvenlik kameraları, zanlının lobiye gelerek bir poşeti aldığı, odaya girdiği ve bir süre sonra koşarak otelden uzaklaştığı anları kaydetti.

Şüphelinin, jandarmadaki ifadesinde, kız arkadaşı ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve kendisine hakaret ettiğini savunarak, lobiye daha önce bıraktığı kireç sökücüyü kız arkadaşına doğru savurduğunu söyledi.

Sıvının yakıcı olduğunu bilmediğini ve neden satın aldığını hatırlamadığını iddia eden zanlı, sevgilisini öldürme niyetinin bulunmadığını, yaralamak için döktüğünü, yanındaki kişinin ise kız arkadaşına sarılması nedeniyle yaralanmış olabileceğini savundu.