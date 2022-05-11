Serin ve yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü terk edecek, hava sıcaklığı artacak.

Ancak hafta sonuna kadar doğu bölgelerde yine yağış bekleniyor.

Yurdun doğu kesimlerinde yağış bekleniyor

Yurdun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediklerini belirten Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç şunları söyledi:

"Perşembe gününe baktığımızda yurdun doğu kesimlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu bölgesinin tamamı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Diyarbakır, Siirt, Batman çevreleri ile Niğde, Kayseri çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz."

Cuma günü de Van ve Hakkari çevrelerinde kısa süreli sağanak görülecek.

Yurdun büyük bölümünde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 4 ila 6 derece artacak, mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

3 büyükşehirde hava nasıl olacak?

Hava Tahmin Uzmanı Koç, 3 büyükşehirdeki hava tahminiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da önümüzdeki günlerde hafta sonuna kadar yağış beklemiyoruz. Az bulutlu ve açık bir hava hakim. İzmir'de ise önümüzdeki üç günlük periyotta yağış yok. Pazar günü ise İzmir'de sağanak bekliyoruz. Pazar günü Ankara'da kısa süreli sağanak beklentimiz söz konusu."

Hava sıcaklığı İstanbul'da 26, Ankara'da 27, İzmir'de ise 29 dereceye kadar yükselecek.

