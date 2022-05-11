İlçede öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle Çukurören Mahallesi'nde narenciye bahçeleri ve ekili tarım arazileri zarar gördü.

İlçe merkezinde de yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.