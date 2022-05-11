İstanbul Büyükçekmece’de TEM bağlantı yolu mevkiinde hurda metal yüklü bir kamyon, virajdan dönmek isterken römorkun yan yatması sonucunda devrildi.

Kaza sonrasında TEM bağlantı yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı.