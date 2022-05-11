Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kavşaktan dönen kamyon devrildi: Hurda metaller etrafa saçıldı
İstanbul Büyükçekmece'de hurda metal taşıyan bir kamyon, kavşaktan döndüğü sırada devrildi, hurda metaller etrafa saçıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Büyükçekmece’de TEM bağlantı yolu mevkiinde hurda metal yüklü bir kamyon, virajdan dönmek isterken römorkun yan yatması sonucunda devrildi.
Kaza sonrasında TEM bağlantı yolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasın yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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