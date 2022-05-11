Aydın'ın Çiftlikköy mahallesinde yaşayan vatandaşlar, musluktan çamurlu su aktığını iddia ediyor.

Mahallede kahvehane işleten Bahri Seyyar, geçen yıl belediyeye içme suyunun çamurlu aktığı yönündeki şikayetlerini ilettiklerini ancak konunun hala çözülmediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çeşmeden akan suyun küflü olduğunu öne süren Seyyar, "İnsanların çeşmeden içtiği su bu. Bu suyu ben koymuyorum. Aydın belki dünyanın en pahalı suyunu içiyor ama zehri içiyoruz burada. Devamlı böyle. Müşterilerimize Çakırbeyli'den su doldurup damacanadan getiriyoruz" dedi.

"Yıllardır çamur akıyor"

Mahalle sakinlerinden Cevdet Bilici de "Bu suyu bardağı doldurup içebiliyorlarsa Çiftlikköy'ün halkı da bu suyu içsin. Maalesef yıllardan beri böyle. Çamur akıyor. Milletin ne makinesi kaldı ne dolabı kaldı" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Mehmet Sakar ise mahallenin bir kısmına borular döşenmesine rağmen geri kalan kısmının eski haliyle kalmasından dolayı bu sorunun yaşandığını düşündüğünü aktardı.

ASKİ'den açıklama

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresinden (ASKİ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Mayıs 2022 günü Efeler ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde içme suyu sondaj kuyusunda oluşan pompa arızası giderilmiş ve aynı gün mahalleye tekrar su verilmiştir. Mahallede Büyük Menderes Nehri'nin diğer tarafında bulunan kahvehane şebekenin en son ve uzak kısmında olması nedeniyle arızadan kaynaklı sadece bu noktada oluşan bulanıklık tahliye işlemi yapılarak giderilmiştir."