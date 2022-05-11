Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otobüs, kullanılamaz hale geldi. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un İkitelli OSB Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda park halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar çevredekilerin telefonlarıyla görüntülendi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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