Türkiye
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı31 Aralık 2019 Salı 00:44 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 00:49
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA ]
Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu 30 kişiyi yakaladı.
Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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