Türkiye
Erzurum'da ambulans tıra çarptı 3 sağlıkçı yaralandı31 Aralık 2019 Salı 00:28 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 00:40
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ambulansın kaza yapması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Hınıs ilçesinden Erzurum'a hasta getiren Yusuf Sakarya idaresindeki ambulans, görev dönüşü Ağrı-Erzurum kara yolunun Köprüköy ilçesi civarında sürücüsü henüz belirlenemeyen tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ambulansta sıkışan sürücü Sakarya'yı, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Köprüköy ve Pasinler itfaiye ekipleri kurtardı.
Kazada, Sakarya ile ambulanstaki 112 Acil Servis görevlileri Ahmet Acar ve İslam Tekdemir yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaynak: AA