Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesince Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenlendi.

Operasyonda kimyasal maddeyi damıtma yöntemiyle etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlanan 2 şüpheli yakalandı.

Ayrıca, 450 bidon içerisinde 2 tona yakın sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, 2 tonluk damıtma ve etil alkol ölçüm cihazı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şebekenin diğer üyelerinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA