Yurdun büyük bölümü kış şartlarının etkisi altında.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kapanan Pütürge yolu için ekipler seferber oldu. Karla mücadele çalışmaları devam ediyor fakat, tipinin ve yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle bu çalışmalar zaman zaman sekteye uğruyor.

Bursa-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara yolunun Mezitler bölgesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle birçok kaza meydana geldi. Gidiş-geliş yönündeki kazaların ardından yol bir süre, araç trafiğine kapatıldı.

Kar, Konya'yı da esir aldı

Kar yağışının yoğun hissedildiği Konya-Antalya karayolunda ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

İç ve doğu kesimlerde 700 köy ve mezra yolu kapandı. Ekipler, yolları açmak için teyakkuza geçti.

Evlerin çatıları zarar gördü

Bayburt Aydıntepe'ye bağlı Dumlu ve Kavlatan köylerinde bazı evlerin çatıları fırtınada zarar gördü. İlçede yaşayan köy sakinleri onarım için yola çıktı ancak kar geçit vermedi. Ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu yollar açılabildi.

Akçatekir-Pozantı otoyolu kara teslim oldu

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Akçatekir - Pozantı otoyolu kara teslim oldu. Ulaşımın durmaması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ambulans, bir hasta için yola çıktı. Mahalle yolu kar nedeniyle kapanınca, yardıma belediye ekipleri yetişti.

Bilecik'te Bozüyük - İnegöl yolu kar yağışı sonrası kapandı. Çok sayıda kazanın da yaşandığı bölgede, yol açma çalışmaları sürüyor.

Haber: Hüseyin Kızluk, Hasan M.Ağalar