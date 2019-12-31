Deniz ulaşımına fırtına engeli31 Aralık 2019 Salı 00:16 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 01:08
İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ve Gestaş'ın bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bazı seferler yapılamayacak.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
BUDO
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün yapılacak, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00 ve 13.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle yarın saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile saat 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
Gestaş
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Bozcaada'dan Geyikli'ye bugün saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 seferleri yapılamayacak.
Kaynak: AA