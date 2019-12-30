Çanakkale'de GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bozcaada'dan Geyikli'ye yarın saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00 ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve Kabatepe'den Gökçeada'ya 09.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den, boğaz trafiği ulaşımının normal seyrettiği duyuruldu.

Kaynak: AA