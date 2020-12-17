Ölümlere neden olan sahte içkiyle mücadele kapsamında çok sayıda ilde emniyet ve polis ekiplerince operasyon düzenleniyor.

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan M.A ile R.K ve M.L.Ö rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sahte içki içtikleri belirtilen kişiler, durumları ağır olduğu için yoğun bakım servisine alındı.

Evinde yüzlerce şişe sahte içki bulundu

Araştırma yapan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyi M.L.Ö'nün ürettiğini tespit etti.

M.L.Ö'nün evinde yapılan aramada 447 şişe sahte içki ile 500 gram anason aroması ve 170 litre etil alkol ele geçirildi.

Ülke genelinde metil alkol zehirlenmesi kaynaklı ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim'den bu yana hastanelere başvuran 92 kişi yaşamını yitirmişti.