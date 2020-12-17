Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köy meydanında ekmek satışına 17 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde minibüs ile köy meydanında ekmek satışı yapan kişi ile fırın işletmecisine toplam 17 bin 64 lira ceza uygulandı.
Babaeski Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çengerli köyünde açıkta ekmek satıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, A.B'nin minibüs ile köy meydanında ekmek satışı yaptığını tespit etti.
A.B. ilçedeki bir fırın işletmecisi adına ekmeklerini sattığını belirtti. Bunun üzerine fırın işletmecisi F.Y'ye 13 bin 914 lira, A.B'ye ise COVID-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Ekmek
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