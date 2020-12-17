Tarsus Doğa Park ile Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki hayvan bakımevleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanların fiziki şartları da iyileştirilecek.

Tarsus Doğa Park ve iki ilçedeki hayvan bakımevi, 6 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı olacak.