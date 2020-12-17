Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de hayvan bakımevleri ziyarete kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de koronavirüs salgını nedeniyle, bazı hayvanat bahçesi ve barınaklar 6 Ocak'a kadar ziyaret edilemeyecek.
Tarsus Doğa Park ile Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki hayvan bakımevleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.
Temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanların fiziki şartları da iyileştirilecek.
Tarsus Doğa Park ve iki ilçedeki hayvan bakımevi, 6 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı olacak.
Etiketler: Koronavirüs
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