Bursa’da sahte içkiden 3 kişinin öldüğü soruşturma kapsamında daha önce 2 kişi tutuklanmıştı.

Kentte içki içen 14 kişi, rahatsızlanınca pazartesi ve salı günleri Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’nde kaldırıldı. 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi daha gözaltına alındı

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan’ın ifadelerinden yola çıkarak Muhammet H. ve Birkan B.’nin de sahte içki sattığını belirledi. Bu isimler gözaltına alındı.