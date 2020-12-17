Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da telaffuzu zor olan bulvarın ismi değiştirildi
Ankara'da zor telaffuz edilen "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi, "Bangabandhu Bulvarı" olarak değiştirildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.
Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla, 1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.
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