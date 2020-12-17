Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye ettiği görüntüler yer alıyor.

Halkın huzur ve güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadının tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.