Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı Bölgesi'ndeki yaşlı kadına Mehmetçik'ten yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesi'nin Aziziye meskun mahalinde yaşayan ihtiyaç sahibi yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye ettiği görüntüler yer alıyor.
Halkın huzur ve güvenliği için Barış Pınarı Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadının tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.
O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca/fedakârca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi. pic.twitter.com/dD6ZrO23vT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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