Kaza, D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkisinde meydana geldi.

Sinan Bütünoğlu idaresinde hasta almaya giden ambulans, Huriye Yıldız idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ile aynı araçta bulunan Fatma Gümüş ise yaralandı.

Ambulansın sürücüsü kısa süreli şok geçirirken, ölen kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera görüntülerinde, hızla kavşağa giren ambulansın kavşaktan geçen otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.