Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce'de özel bir hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, D-100 Karayolu Çilimli sapağı mevkisinde meydana geldi.
Sinan Bütünoğlu idaresinde hasta almaya giden ambulans, Huriye Yıldız idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cansu Gümüş araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Huriye Yıldız ile aynı araçta bulunan Fatma Gümüş ise yaralandı.
Ambulansın sürücüsü kısa süreli şok geçirirken, ölen kişinin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kamera görüntülerinde, hızla kavşağa giren ambulansın kavşaktan geçen otomobile çarptığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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