Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hindi satışlarında düşüş
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindinin satışında düşüş olduğu gözlendi. Üreticiler eskisi kadar hindiye talebin olmadığını söyledi.
Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen hindiler satışa sunulmaya başladı.
Üreticiler hindi satışlarının geçtiğimiz senelere oranla düşük olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Hindi satışına koronavirüs etkisi
Fiyatlarda bir değişiklik olmadığını söyleyen hindi üreticileri, koronavirüsü satışlarını etkilediğini belirtti. Esnaflar hindi üretiminin zahmetli olduğunu söyledi.
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