Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Van’ın kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hakkari ve Muş’ta da yer yer pus ve sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 6, Hakkari’de 5, Van ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.