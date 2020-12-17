Yüksekova ilçesinde bulunan Bataklı köyündeki tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesinin evini yaklaşık 7 ay önce yılanlar bastı.

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden evlerini terk ederek ağabeyinin evine yerleşti. Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları bitmedi.

Yaşadıkları korku nedeniyle evin giriş bölümündeki holü kullanan aile için yakınları ve köylüler yeni bir ev yapmaya karar verdi. Aile, kısa sürede yapımı tamamlanan eile yerleşti.

"İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz"

Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.

Çocuklarının artık yılan korkusu olmadan evde uyuyabildiklerini anlatan Ateş, "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik. Biz de bu yüzen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırseverin vermiş olduğu yardımlarla evimizin yanında bulunan boş arsaya yeni bir ev yaptık ve yeni evimize taşındık. Buna en çok çocuklarım sevindi. İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımın psikolojileri bozulmuştu. Yeni eve taşındıktan sonra artık odaları gezip, banyo girebiliyorlar" dedi.

"Korku içinde yaşıyorduk"

Yeni eve taşındıkları için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş ise, "Yeni evimizin birçok eksiği olmasına rağmen çok mutluyum. Yılanların sardığı eve girmekten orada uyumaktan çok korkuyordum. Korku içinde yaşıyorduk. Şimdi yeni evimizde korku yaşamadan derslerimi çalışabiliyorum" diye konuştu.