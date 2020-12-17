Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arızalanan bottaki 23 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarının arızalanması nedeniyle yardım çağrısında bulunan düzensiz göçmenler kurtarıldı.
Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik bir botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılan 23 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı
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