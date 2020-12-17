Edirne istikameti Mecidiye Kavşağı mevkinde O.G'nin kullandığı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa K'ya çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.