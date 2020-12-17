Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, TEM Otoyolu'na giren bir yaya, ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolun her iki istikametinde de trafik yoğunluğu oluştu.
Edirne istikameti Mecidiye Kavşağı mevkinde O.G'nin kullandığı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa K'ya çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Mustafa K'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı, gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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