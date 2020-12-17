Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 02:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 3 araca çarptıktan sonra yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, uygulama noktasını görünce kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, 3 araca çarptıktan sonra yakalandı.
Merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan bulvarında, uygulama yapan ekipler, bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp geri manevra yapan sürücü, bu sırada park halindeki bir otomobile çarparak ara yoldan kaçmaya başladı.
Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından Barbaros Mahallesi 39. sokakta park halindeki iki araca daha çarptıktan sonra yakalanan 19 yaşındaki sürücü A.K'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasını da ihlal eden A.K'ye, "dur" ihtarına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 4 bin 587 lira ceza kesildi.
Gözaltına alınan A.K, işlemler için Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 02:09
- 02:04
- 01:57
- 01:53
- 01:37
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta yoğun sis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz