Kayapa Mahallesi’ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çiftlikte bulunan bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.