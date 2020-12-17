Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları, ekipler tarafından devam ediyor.
Kayapa Mahallesi’ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle çiftlikte bulunan bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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