Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıbrıs Vadisi "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" oldu
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'daki Mamak Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı'nı "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilan etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Mamak'taki Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıradaki Haber
Hindi satışlarında düşüş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz