İlçenin Uzungeçit beldesi yüksek rakımlı bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucu kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.

Yağış sebebiyle 2 bin 100 rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapandı.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi ekipleri, 15 köye ulaşımı sağlayan Tanin Geçidi grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan 3 aracı kurtardı.

İlçeye bağlı Ballı, Dağdibi, Ortabağ ve Ortaköy köylerinin kapalı olan yollarının da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.