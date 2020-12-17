Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu, araçlar yolda kaldı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Uludere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Uzungeçit beldesinde yolda mahsur kalan 3 araç, ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Uzungeçit beldesi yüksek rakımlı bölgesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucu kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.
Yağış sebebiyle 2 bin 100 rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapandı.
[Fotoğraf: AA]
İl Özel İdaresi ekipleri, 15 köye ulaşımı sağlayan Tanin Geçidi grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan 3 aracı kurtardı.
İlçeye bağlı Ballı, Dağdibi, Ortabağ ve Ortaköy köylerinin kapalı olan yollarının da açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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