İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda korsan servis araçlarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulama noktasında durdurulan 2 servis midibüsünün belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, sürücülerin korsan servis taşımacılığı yaptığı tespit edildi.

Sürücüler Berkay K. ve İsmail A.'ya toplam 12 bin 288 ceza uygulandı. Araçlar ise çekici ile otoparka çekildi.