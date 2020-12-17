Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da önceki gün eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 2 eski askeri okul öğrencisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.