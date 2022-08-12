Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 23:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avcılar'da fabrika yangını
[Fotograf: DHA]
İstanbul Avcılar'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yer alan bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Çevreye saçılan kıvılcımlar, iş yerindeki atık malzemeleri tutuşturdu. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını güçlükle söndürülebildi.
Tesiste bir süre daha tedbir amaçlı soğutma çalışması yapıldı.
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