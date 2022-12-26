Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Avcılar Ambarlı açıklarında arızalanan ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılarak marinaya çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Avcılar açıklarında arızalanan teknedeki 2 kişiyi kurtardıklarını duyurdu.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı."
Avcılar Ambarlı önlerinde makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/h2HN9SNfin— KEGM (@kiyiemniyet) December 25, 2022
Etiketler: İstanbul
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