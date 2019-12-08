1 asır öncesinden Boğaz turu görüntüleri...

1915'e ait olduğu tahmin edilen sessiz film, Amerika’daki Kongre Kütüphanesi arşivine ait.

Notları Flemenkçe olduğu için Hollanda'dan Amerika'ya ulaştığı düşünülüyor.

Bu çok değerli arşiv, Elif Rongen-Kaynakçı'nın 6'ncı İstanbul Sessiz Sinema Günleri için yaptığı araştırmalarla gün yüzüne çıktı.

7 dakikada eski İstanbul

7 dakika 7 saniyelik sessiz film, 20'nci yüzyıl başında tüm güzelliği ile Boğaziçi’ni gözler önüne seriyor.

Film, Dolmabahçe Sarayı ve Üsküdar İskelesi ile başlıyor. Beylerbeyi Sarayı, "sürgün edilmiş Sultan 2'nci Abdülhamit'in ikametgahı" olarak gösteriliyor.

Çekim yapan kameraya vapurdakilerin şaşkın ve dikkatli bakışları göze çarpıyor.

Boğaz turu, Kandilli kıyıları, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Yeniköy ve Tarabya semtleriyle sürüyor. Bu süreçte objektife balıkçı ağları, denizdeki kayıklar, iskelede bekleyenler ve yalılar giriyor.

1914'te savaş sebebiyle inşası tamamlanamayan Perili Köşk ise filmin çekildiği zamanla ilgili en önemli ipucunu veriyor.

Haber: Sezen Ceceli