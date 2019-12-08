Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın başarılı habercileri seçildi.

Diyarbakır'da 34'üncüsü düzenlenen ödül töreninde, 25 gazeteci ödül almaya hak kazandı. Törende TRT ailesi 4 ödülün sahibi oldu.

"Sloganımız futbol ekranı değil spor ekranı olmak"

TRT Spor, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti "Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Kanal adına ödülü, TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin aldı.

Şahin şunları söyledi:

"Bizim bir kamu yayıncısı olarak sloganımız futbol ekranı değil spor ekranı olmak. Bunu yeni açtığımız kanalla bir adım ileriye taşıdık. 64 fedarasyonun faaliyetlerini ekrana taşıyoruz. Yaptığımızın işin Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından takdir edilmesi güzel oldu teşekkür ediyorum"

TRT'ye 4 dalda ödül

Radyo 1 yapımcısı Devrim Yiğit, "Kurtuluşun Doğu Cephesi" programıyla "En Başarılı Radyo Programı" ödülünü almaya hak kazandı.

Yiğit, "Güney cephelerini anlattığımız bir program hazırladık özellikle kurtuluş mücadelesinde Antep, Maraş, Urfa gibi şehirlerin kahramanlıklarını insan öyküleri üzerinden anlatmaya çalıştık takdir gördü çok mutluyuz."diye konuştu.

TRT World kameramanı Mehmet Faruk Yüce görüntü dalında, TRT Kürdi muhabiri Ahmet Yukuş ise haber dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: TRT Haber