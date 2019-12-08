M.A. idaresindeki otomobil, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, aynı yönde ilerleyen polis aracına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil trafik ışığı levhasını da devirirken, her iki araç da yol kenarına savruldu.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve 2 polis memuru, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA