İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Buna göre, İsmail Erez Bulvarı, Bahçesaray Sokak, Olgunlar Sokak, İncirli Caddesi üzerinde Dikilitaş Bahçesaray Sokak arasındaki bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca İsmail Erez Bulvarı ile D100 yan yola bağlantı yolu ile yan yol da kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergâhlar ise Ekrem Kurt Bulvarı ve Ataköy Bulvarı olarak belirtildi.

Kaynak: TRT Haber