Türkiye
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak08 Aralık 2019 Pazar 04:13 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 04:17
İstanbul Bakırköy'deki Cumhuriyet Halk Pazarı alanında KESK’in düzenleyeceği eylem için bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.
Buna göre, İsmail Erez Bulvarı, Bahçesaray Sokak, Olgunlar Sokak, İncirli Caddesi üzerinde Dikilitaş Bahçesaray Sokak arasındaki bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.
Ayrıca İsmail Erez Bulvarı ile D100 yan yola bağlantı yolu ile yan yol da kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.
Alternatif güzergâhlar ise Ekrem Kurt Bulvarı ve Ataköy Bulvarı olarak belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: İstanbul Kapalı yollar trafik bakırköy