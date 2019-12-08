Düzce'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 35 yaralı08 Aralık 2019 Pazar 03:45 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 04:08
Düzce Gümüşova'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Kaza saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.
Ankara istikametine gitmekte olan Erdal Tanrıverdi idaresindeki kargo taşıyan tır orta refüjde bulunan boşluktan İstanbul istikametine dönmeye çalıştı. Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya idaresindeki yolcu otobüsü otoyolda hatalı dönüş yapan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin arka kapağı otobüsün önüne girdi. Kazada otobüs sürücüsü Kenan Çetinkaya ile muavin Ali Atalay otobüsün ön tarafında sıkışarak olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Şoför ve muavinin cenazeleri itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otobüste bulunan 40 yolcudan 35’i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yola dağılan kargo paketlerinin toplanması için çalışma yapıldı. Polis ekipleri, cep telefonu ile görüntü almaya çalışan vatandaşları uzaklaştırmak için uğraş verdi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA