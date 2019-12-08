Türkiye
Giresun'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı08 Aralık 2019 Pazar 01:51 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 01:54
Giresun'un Güce ilçesinde, hafif ticari aracın dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Metin Yavuz idaresindeki hafif ticari araç, ilçenin Tekkeköy mevkii Orman İşletme yolunda, sürücüsünün yoldaki kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Kazada, sürücü Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yaralı Metin Karabatak ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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