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Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı08 Aralık 2019 Pazar 00:09 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 00:12
Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Altınşehir Mahallesi İntepe Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın da söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: başakşehir İstanbul gecekondu yangını altınşehir İntepe Sokak