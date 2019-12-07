Düzce'nin Dadalı köyündeki bir tavuk kümesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Kaynak: AA