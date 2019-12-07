Türkiye
Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu07 Aralık 2019 Cumartesi 23:00 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 23:01
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Dadalı köyündeki bir tavuk kümesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.
Kaynak: AA
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