Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, etkinlik alanına girişte Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve ailesiyle fotoğraf çektirdi.

"Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum"

Türkiye'nin gelişme ve kalkınma mücadelesini Batı ülkelerinden farklı bir kulvarda yürüttüğünü vurgulayan Erdoğan, "Batı ülkelerinin bugünkü zenginliklerinin gerisinde asırlarca en acımasız şekilde devam ettirdikleri sömürü düzeni vardır. Biz ise işçinin hakkını alın teri kurumadan vermeyi emreden bir inancın ve kültürün mensupları olarak mücadelemizi yürüttük. Belki Batı ülkeleri kadar hızlı ve çok zengin olamadık ama hamdolsun tarihimizde en küçük bir leke olmadan bugünlere geldik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkiye'nin geçen 17 yılda makroekonomiden temel hizmet ve yatırım alanlarına kadar her alanda gerçekleştirdiği dönüşümde hak ettiği yere biraz daha yaklaştığını söyleyerek, şunları anlattı:

"Bugün Türkiye, dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret yapan, güçlü bir üretim altyapısı bulunan, turizmde iddialı, eğitim öğretimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide söz sahibi bir ülke durumuna gelmiştir. Bizim 2023 hedeflerimiz olarak ifade ettiğimiz gelişmişlik seviyesi, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almaya doğru gidişimizin ifadesidir. Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye'nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum. Bu hassasiyetle çalışan herkes birbirinin rakibi değil, tam tersine tamamlayıcısıdır, destekleyicisidir. Biz, bu doğrultuda mücadeleye devam ediyoruz."

"Her alanda çok daha büyük yatırımlara ihtiyacımız var"

Türkiye'nin bugünlere gelmesinde küresel çapta değerler ortaya koyan iş insanlarının katkısı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Her alanda çok daha büyük yatırımlara, çok daha büyük üretimlere, çok daha büyük ihracatlara, çok daha büyük istihdamlara ihtiyacımız vardır. Ülkesine güvenerek, milletinin potansiyeline inanarak, ileriye doğru bir adım atan herkesle birlikte yol yürümeye, destek vermeye, imkan sağlamaya hazırız. Biz de terörle mücadele harekatlarımızla ekonomimize yönelik saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle ülkemizin itibarını yükselten politikalarımızla iş insanlarımıza güçlü bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte ekonomide de gerçek anlamda çağ atladığını kabul edecektir. Aksini iddia eden kişinin gözü ya husumetten ya bağnazlıktan kör olmuş demektir. Hedefimiz Türkiye'yi bölgesinin ve dünyanın en büyük devletlerinden, milletimizi de en müreffeh toplumlarından biri haline getirmektir. Evlatlarımıza, 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için bırakacağımız en büyük miras, bu olacaktır."

[Fotoğraf: AA]

Pek çok sektörde faaliyet gösteren Doğan Grubunun 60 yıldır Türkiye için katma değer ürettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Doğan'a yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Ayrıca, Aydın Doğan'ın iş hayatının yeni nesillere örnek olacak bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"İlk şirketine 3 kişiyle başlayan Sayın Doğan, bugün 20 bin kişilik koca bir ailenin temsilcisidir. Anadolu'da kök salıp ardından Türkiye'nin değerli bir markası olmak, bunun da ilerisine giderek dünyanın tanıdığı bir marka haline gelmek, sadece şahsi bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin de kazanımıdır. Aldığı ödüller, layık görüldüğü fahri doktoralar ve diğer uluslararası başarılarıyla kendisi bu 60 yılın her anını değerlendirmiştir. Sayın Doğan, başarılı bir iş adamı, iyi bir Kelkit ve Gümüşhane sevdalısı olduğu kadar takdire şayan bir hayır ve kültür sanat insanıdır. Kurduğu vakıf ile bu yönünü kurumsallaştırmıştır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimindeki ilkeli ve sağlam duruşunun altını da özellikle burada çizmek istiyorum. Doğan Grubu medyadan çekilmiş olsa da kendisinin diğer alanlardaki çalışmaları ve yatırımlarıyla bu güçlü demokratik duruşu desteklemeyi sürdüreceğine inanıyorum."

Kaynak: AA