Türkiye
Elazığ'da karda mahsur kalan mangal kömürü işçileri kurtarıldı07 Aralık 2019 Cumartesi 19:57 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 19:59
Elazığ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 mangal kömürü işçisi kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Sarıtaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda aileleriyle mangal kömürü yapan 40 işçi, aniden bastıran kar yağışı sonrası yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin 5 saat süren çalışması sonucu yol açılarak mahsur kalan işçiler kurtarıldı. Mangal kömürü işçileri, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kurtarma faaliyetine katılan Sakabaşı köyü muhtarı Çetin Tekkuş, aniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle civardaki köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler: mangal kömürü işçileri Kar yağışı