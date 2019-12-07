Ölüm onun için bir son değil, bir dirilişin, sevgiliye kavuşmanın vesilesi oldu.

8 asır öncesinden gelen çağrısı dünyayı kuşattı, İslam ve Allah sevgisi üzerinden verdiği mesajlar gönüllere işledi. Hazreti Mevlana, 746'ncı Vuslat Yıl Dönümü'nde Konya'da anılıyor.

Anma törenleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla birlikte Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Kurum ve Ersoy, türbeyi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişin Fahri Özçakıl dua etti.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra protokol üyeleri ile vatandaşlar, "Vefa Vakti" temasıyla icra edilen etkinlikler kapsamında, Mevlana Meydanı'na kadar birlikte yürüdü. Kurum ve Ersoy burada gerçekleştirilen Nevbe Merasimi'ne katıldı. Merasim kapsamında, ilahiler okundu, dua edildi.

Merasimin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları kısa bir konser verdi.

[Fotoğraf: AA]

Konserin ardından "Tekke pilavı" ikram edildi

Konserin ardından Bakan Kurum, Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Müze içinde Mevlana'nın sandukası başında "Gülbang Duası" yapıldı.

Duanın ardından Mevlana Meydanı'nda ziyaretçilere tekke pilavı ikram edildi.

[Fotoğraf: AA]

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746. yılı dolayısıyla düzenlenen ve 17 Aralık tarihine kadar sürecek etkinlik, Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve sema ayini şerifi ile devam edecek.

17 Aralık'ta düzenlenecek Sema Töreni de TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: AA