Türkiye
Muş’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi07 Aralık 2019 Cumartesi 17:09 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 17:21
Muş'un Şenyayla bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Muş'un Şenyayla bölgesine İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonlar ise sürüyor.
Kaynak: AA