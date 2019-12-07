Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, evlerdeki aramalarda yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA