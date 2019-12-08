Mudanya'dan Bursa yönüne giden araç, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

Duramayan araç, önce bir başka araca daha sonra da kadın işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Kazada, 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralılar Mudanya ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya yolu 1 saate yakın trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: TRT Haber