Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı08 Aralık 2019 Pazar 08:24 - Son Güncelleme 08 Aralık 2019 Pazar 08:23
Geçtiğimiz hafta kendini iyiden iyiye hissettiren soğuklar bu hafta da etkili olacak. Birçok kentte yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava sıcaklıkları
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Edirne 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İstanbul 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu
Kırklareli 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Kocaeli 12°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Denizli 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
İzmir 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
Manisa 15°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 18°C
Parçalı bulutlu
Antalya 20°C
Az bulutlu
Hatay 14°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
Isparta 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Ankara 4°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Çankırı 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Eskişehir 7°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Konya 8°C
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Batı Karadeniz
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Bolu 6°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Düzce 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Kastamonu 5°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Zonguldak 10°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Amasya 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
Samsun 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Tokat 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
Trabzon 13°C
Parçalı bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Erzurum 0°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Kars 2°C
Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Malatya 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu
Van 5°C
Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 11°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
Siirt 11°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Şanlıurfa 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yağmurlu
Kaynak: TRT Haber