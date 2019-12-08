Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, İzmir, Balıkesir, Çankırı, Samsun, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari ve Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava sıcaklıkları

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Edirne 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İstanbul 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu

Kırklareli 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Kocaeli 12°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 4°C

Parçalı bulutlu, sabah ve saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Denizli 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

İzmir 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

Manisa 15°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 18°C

Parçalı bulutlu

Antalya 20°C

Az bulutlu

Hatay 14°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

Isparta 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ankara 4°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Çankırı 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Eskişehir 7°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Konya 8°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Batı Karadeniz

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Bolu 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Düzce 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Kastamonu 5°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Zonguldak 10°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Amasya 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

Samsun 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Tokat 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

Trabzon 13°C

Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Erzurum 0°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Kars 2°C

Parçalı bulutlu, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Malatya 6°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sisli ve puslu

Van 5°C

Parçalı çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 11°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Siirt 11°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

Şanlıurfa 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

Kaynak: TRT Haber